"Штаны сползают": загремевшему в больницу Жириновскому указали на ошибку

Рустам Солнцев прокомментировал новость о том, что сделавший восемь прививок от коронавируса Владимир Жириновский, с ним же и попал в больницу.

Не так давно стало известно, что Владимир Жириновский попал в больницу. Причиной госпитализации стал коронавирус. Пока информации о состоянии политика нет. Единственное, говорят, что он прививался восемь раз. Мария Шукшина уже успела высмеять этот факт.

"Восемь раз вакцинированный от коронавируса Жириновский госпитализирован с ним же…" – написала в своем "Телеграме" актриса. Напомним, что у блондинки особое отношение к вакцинации. Она очень много высказывается по поводу того, что прививки должны быть индивидуальны для каждого.



"Дело в том, что я вообще не верю в Жириновскому. Он пропагандист давний. Совершенно не дорогой, я бы даже назвал его дешевеньким. Поэтому я ему не верю про восемь уколов, вообще в принципе не верю", – не сдержал эмоций Рустам Солнцев.

Шоумен считает, что Владимир Жириновский не делал столько прививок. Очевидно, что мы не сможем узнать, на чьей стороне правда.

"С каких елтухов он восемь уколов-то сделал. Кто ему такие вещи сказал, старому человеку? Старому, с которого штаны сползают на съемке, и это видит вся страна. Кто ему сказал? Делайте восемь уколов, а чего не 28? Не верю ни одному слову. Уверен, что не было, предположу точнее, что не было никаких вообще уколов. Но ему желаю выздоровления. Он хоть и пропагандист — дешевенький, но он безвредный", – говорит артист.