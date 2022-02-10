Молодящаяся мать Королевой обнародовала фото с престарелым любимым: Может все!

Людмила Порывай обожает делиться с подписчиками новыми фотографиями и видео, на которых чаще всего предстает в новых экстравагантных образах, за что получает порцию критики.
Но на этот раз женщина решила отойти от своей привычки и опубликовала очень трогательный пост: в нем ни бешеных танцев матери Королевой, ни смелых изменений ву образе. Артистка посвятила публикацию своему мужу Игорю Эльперину, которому исполнился 81 год. Несмотря на то, что Порывай всеми силами старается выглядеть и вести себя не на свой возраст, от своего избранника она не отказывается в пользу мужчин помоложе. Супруги вместе уже больше 20 лет и, судя по откровенному признанию заслуженной артистки, очень счастливы.
"Мой дорогой и любимый Игорёчек!!! С днем рождения!!! Ты так любишь жизнь, и я знаю, что это взаимно!!! Здоровья, долголетия, юмори, зажигай! Люблю тебя!!!, – написала на своей странице мать Королевой.
Поклонники женщины присоединились к поздравлениями и отметили, что рядом с ним артистка светится от счастья. Кроме того, поклонники смогли раскрыть секрет гармонии в отношениях супругов.
"Судя по тому, как вы светитесь рядом с Игоряшей – он мужчина хоть куда и до сих пор может все, что угодно", – предположила одна из поклонниц.