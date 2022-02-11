"Вечная память!": Мать Королевой почтили после известия о смерти

Российская эстрадная певица Наташа Королева потеряла отца совсем юной, в 1993 году. С тех пор много воды утекло, но усопшего семья не забывает. 10 февраля 2022 года Владимиру Викторовичу могло бы исполниться 82 года. В эту дату его старшая дочь лишний раз известила народ о смерти близкого человека.
"Папочка Вова! Архипович! Помним и любим! Вечная память! Рано ты ушел от. Нас!" — написала в инстаграм-аккаунте женщина. Также она добавила архивный черно-белый снимок, где мужчина изображен с женой Людмилой Порывай.
В кадре родители Наташи Королевой еще совсем молодые и полные радостных ожиданий. Они позировали на улице вместе с маленьким ребенком.
Пользователи Сети с интересом восприняли эксклюзивный снимок. Многие почтили Людмилу Порывай — на фотокарточке она выглядит стильно, ухоженно и нисколько не вульгарно. Практически утонченная леди-совершенство.
Напомним, сейчас мать Наташи Королевой счастлива в отношениях с пенсионером Игорем Эльпериным. Они познакомились на курорте в 90-е годы и уже не смогли расстаться. Так и живут более 20 лет. Преклонный возраст не мешает парочке наслаждаться романтической идиллией. Недавно Людмила Порывай публично призналась избраннику в любви в особенный день.