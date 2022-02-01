"Никому не достался": на свадьбе Булановой произошел мистический случай с букетом

Юлия Барановская рассказала о странном происшествии на свадьбе Татьяны Булановой.

Татьяна Буланова замуж выходила дважды. Первый раз в 1992 году. Тогда супругом стал ее же продюсер Николай Тагрин. Несмотря на то, что у пары был ребенок, расстались возлюбленные в 2005 году. Вторым избранником артистки стал футболист Владислав Радимов. Певицу даже не смущало, что она старше своей второй половинки. Свадьба звезд проходила в Санкт-Петербурге.

Мероприятие посетили многие известные личности. Так, пришел Андрей Аршавин с Юлией Барановской. Недавно уже экс-супруга спортсмена пришла на "Русское радио" и поведала, что во время праздника произошла конфузная ситуация. Телеведущая рассказала, что букет, который бросила Буланова, застрял в люстре. "Никому не достался", – отметила Барановская. Учитывая глубокий смысл этой традиции, ситуация получилась по-настоящему мистическая.

Кстати, сама теледива рассказала, что никогда в жизни не заходила в дворец бракосочетания в качестве невесты. Она сожалеет, что за все время у нее не было такого радостного события.

Напомним, что от второго мужа Буланова родила сына, которого назвали Никитой. К сожалению, с футболистом она тоже не смогла жить долго и счастливо. Так, в 2016 году пара объявила о разрыве. Ходят слухи, что причиной развода стали многочисленные измены спортсмена, которые артистка устала терпеть.