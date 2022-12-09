Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
партнеры
Пятница
9 декабря
Лента новостей
20:00
Едва стоит на ногах: врач назвал причину болезни распухшего Баскова
19:39
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
18:50
Наврали с три короба: водившие за нос народ принц Гарри и Меган Маркл выдали сами себя
18:21
"По факту это групповое избиение": что грозит дебоширу Лепсу за побои
17:50
"Не знала, как буду петь по-русски": оплеванная Вайкуле преклонила голову перед украинцами
17:38
Как не опозориться перед коллегами на корпоративе – знает нарколог
17:30
"А где же Юля?": Николаева сняли за ласками с молодой блондинкой
17:00
Разводит, потом кидает: грудастая любовница сосет из женатого Джигурды самое дорогое
16:40
Проклятья и гнев: Бьющихся в исступлении Пугачеву и Галкина* разорвала кричащая толпа иностранцев
16:20
С находящегося за решеткой Ефремова трясут немалые деньги
16:00
"Я не здесь": SHAMAN признался в жизни в другом мире
15:40
Вставший раком мужик плотно оттарабанил голозадую Волочкову на полу: С большой скоростью
15:20
Доступ в палату ограничен: главврач больницы сообщил о состоянии Киркорова после госпитализации
15:00
"Занимаю другое положение": Цискаридзе ткнул лицом в грязь вышвырнутого неудачника Галкина*
14:40
Не Иван: вскрылось настоящее имя еврея Урганта
14:20
"Насиловал": Семенович разболталась о домогательствах известного режиссера
14:00
Ушла от олигарха и стала домработницей в Германии: как живет звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева
13:40
"Сорвался": Одряхлевший старик Антонов душит своего волосатого зверька на камеру
13:20
"Я очень страдал": Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского
13:00
Развратный дед Петросян закрутил шашни с молодухой за спиной у жены: На всех хватит
12:40
"Сил совсем нет": здоровье Утяшевой резко пошатнулось после решения о разводе
12:20
"Начинает шатать": изменившаяся звезда "Мажора" и "Бывших" Аксенова поразила пьяной речью
12:00
"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства
11:40
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 декабря
11:20
Чем займутся россияне в новогодние праздники: опрос
11:00
61-летний киевский уроженец Никита Джигурда принял российское гражданство
10:40
"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками
10:20
В Подмосковье пенсионер-педофил заманил школьницу к себе домой пиццей
10:00
Скрывать беременность невозможно: лишившееся семьи и родины Брежнева впервые обратилась к народу
09:40
Соблазнительные дырочки: Старый извращенец Петросян прилюдно раздел молодую жену
09:20
Певице Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание
09:00
Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США
08:40
В Подмосковье сгорел торговый центр "Мега Химки"
08:20
Жирный кролик Лев Валентинович призван исправить демографическую проблему
08:00
Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
06:13
"Большой и упругий": беременная Орлова уступила достоинство мужа разведенке Галич
04:20
Самые продаваемые ЖК по итогам ноября
02:16
"Вторичка" подешевела впервые с 2017 года
00:01
Юрьев день: приметы и традиции в праздник 9 декабря
22:00
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
21:49
"Чудо-женщина считается мертвой": известную актрису Галь Гадот подвела судьба
21:30
"Теперь сообщили – погиб": уехавший в Донецк Борис Корчевников больше не вернется
20:25
"Сенсация": Набожная хитрюга Арзамасова после свадьбы с Авербухом погнала в шею ненавистных родных
19:40
"Я лучший": SHAMAN открыл тайну воспитания единственной дочери
19:20
"Новогодняя почта" пройдет в декабре в Санкт-Петербурге
18:40
"Взгляд в самую душу": признанный мертвым внук Пугачевой снизошел с небес с крестами в святом сиянии
18:20
Программу господдержки "Дальневосточная ипотека" продлили до 2030 года
17:40
"Не мог по-другому": Николаев сжег мосты с Проскуряковой из-за любви к известной певице
17:25
Монастырь
17:00
"Мои сыновья его любят": 53-летняя Буланова сообщила подробности свадьбы с молодым красавцем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
"Как всегда": резко оборвавшуюся жизнь Долиной вывернули наизнанку после суматохи в церкви
"Не мог по-другому": Николаев сжег мосты с Проскуряковой из-за любви к известной певице
Без трусов? Погрязший в грязном гействе Виторган сподобил любовницу на публичный разврат
Молоденький фаворит Лепса пьет каждый день: У меня всегда с собой спиртик
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Едва стоит на ногах: врач назвал причину болезни распухшего Баскова

Едва стоит на ногах: врач назвал причину болезни распухшего Баскова

Почему Николай Басков в 49 лет резко сдал, попытался объяснить врач.
прочитано 140 раз

На днях публика узнала, что у Николая Баскова серьезные проблемы со здоровьем. Артист едва стоит на ногах после перенесенной операции на венах. Выступая на сцене, заметно распухший исполнитель хита "Натуральный блондин" немного хромает. Поклонники шокированы, ведь певец всегда казался энергичным и полным сил.

ПО ТЕМЕ

Серьезные проблемы со здоровьем: гниющего заживо Баскова парализовало на концерте

"Мучается": фото гниющего заживо Николая Баскова слили в Сеть после новости о раке

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Что стало причиной болезни, точно неизвестно. Публике лишь рассказали, что у артиста проблемы с ногами. Флеболог Сергей Дробязго в беседе с журналистами предположил, что у Баскова обычный варикоз. Так или иначе, Николай нуждается в реабилитации. Мол, ему необходимо время для того, чтобы избавиться от проблем.

Причиной болезни, по мнению Дробязго, может быть образ жизни, что не удивительно. Басков очень много времени проводит на ногах. У него много концертов, которые проходят в разных часовых поясах. Также не исключается, что здоровье Николая негативно повлиял коронавирус, который, как отметил флеболог, повышает вероятность тромбозов, как венозных, так и артериальных.

Ранее "Дни.ру" уже писали о проблемах со здоровьем у Николая Баскова. Недавно публика обсуждала то, как артиста вывели под руки на сцену.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 20:00 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Басков и Лорак блистали на праздновании 26-летия "Русского Радио"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Скрывать беременность невозможно: лишившееся семьи и родины Брежнева впервые обратилась к народу

Певица наконец-то вышла в свет
Шоу-бизнес

61-летний киевский уроженец Никита Джигурда принял российское гражданство

Прощай, Незалежная!

Шоу-бизнес

"А где же Юля?": Николаева сняли за ласками с молодой блондинкой

Певец расстроил россиян
Шоу-бизнес

"Я очень страдал": Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского

Конец дружбы

Гороскоп

Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Здоровье

Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+