"Мучается": фото гниющего заживо Николая Баскова слили в Сеть после новости о раке

46-летний эстрадный певец Николай Басков всегда гордился своей внешностью. Звездный блондин любил ухаживать за своими волосами, следить за фигурой и яркими концертными образами. Однако, поклонники стали замечать, что в последние годы артист начал сдавать позиции.
Многие предположили, что жизненные обстоятельства заставили Николая пересмотреть приоритеты. После новостей о раке отца во время эфира программы "Судьба человека" Басков и вовсе не сдерживал слез, не заботясь о своем внешнем виде. А на днях на полках магазинов появился журнал, на обложке которого красуется фото гниющего заживо, как написали недоброжетели, Николая Баскова.
Конечно, дело всего-навсего в неудачной позе и освещении. Пойманный врасплох Басков выглядит болезненно бледным и сильно опухшим. Возможно, Николай Басков и набрал несколько килограммов, но удачным кадром эту проблему легко можно было скрыть.
"Коля мучается, я мучаюсь… Как нам похудеть, посоветуйте?" — написал Стас Садальский в своем микроблоге, увидев слитую в сеть обложку журнала.
Так, например, в социальных сетях артиста нет неудачных фотографий. На всех постах Николай Басков выглядит счастливым и привлекательным. Действительно, заслуженная работа фотографов!