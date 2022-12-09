"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками

Кристину Асмус разозлило одно из последних интервью юмориста, где он в довольно грубой форме заявил, что оставил экс-супруге дом. В своем блоге она опровергла столько громкие слова бывшего и заверила, что не получила от Гарика Харламова ни недвижимости, ни денег.
"Предлагаю начать шутить на эту тему", – упрекнула шоумена актриса. После ее слов народ принялся писать в комментариях о том, какой же артист все-таки мерзавец! Но на этом история не закончилась. Юморист поспешил оправдаться и сделал сенсационное признание: оказывается, экс-супруги до сих пор делят один дом!
А когда в публичную грызню вмешалась мама Гарика Харламова, стало ясно, что под одной крышей организовался целый тройничок – из актрисы, ее бывшего мужа и свекрови. Узнав столь пикантные подробности жизни комика, россияне сразу по-другому взглянули на его отношения с Катериной Ковальчук.
Напомним, что девушка подавала надежды на статус новой жены артиста и даже была в очень хороших отношениях с матерью своего избранника. Но, по слухам, парочка рассталась, да и сам шоумен в одном из интервью говорил, что он одинок.
Пользователи на просторах Интернет предположили, что невеста сбежала с манатками от экс-супруга блондинки, поймав его на странном образе жизни – вместе с мамой и Кристиной Асмус.
"Ладно, если б жил только с мамой, но еще и с бывшей женой – это вообще странно. Понятно, почему Катерина не выдержала", – обсуждают неудачный роман Гарика Харламова в Сети.