Обнажившая тело перед толпой мужиков Малышева сунула под нос бабий срам: Коричневого цвета

В одном из последних выпусков программы "Жить здорово", который на телеэкранах показали в День художника, звезда на примере картин рассказала о болезнях и зрении. Вместе с Еленой Малышевой шоу по традиции вела толпа мужиков – кардиолог Герман Гандельман, мануальный терапевт Дмитрий Шубин и педиатр Андрей Продеус.
В студии стояла работа Огюста Ренуара, который мастерски писал голых дам. Так вот, разместив ее в программе, телеведущая буквально обнажила женское тело, ведь на картине изображены четыре девушки с неприкрытыми интимными местами – грубо говоря, бабьим срамом. Телеведущая впрочем сунула его под нос не только своим коллегам, но и миллионам зрителей.
Это была ранняя работа маэстро, в которой прописана каждая деталь. А вот поздний его шедевр выполнен с более грубыми мазками. Как объяснила Елена Малышева, стиль изменился из-за болезни художника – ревматоидный артрит.
Вместе с тем в студии представили две картины Клода Моне, написанные в одном и том же месте, но в разное время. И работы сильно отличаются по цветам. Это ведущие объяснили ухудшением зрения у художника и рассказали, что с возрастом прозрачный кристалик глаза становится желтым, а при болезнях – еще темнее.
"А когда у нас развивается катаракта, то он становится зачастую коричневого цвета", – отметил соведущий Елены Малышевой.