Не смогли проводить по-христиански: угодившую в ДТП с пузом Акиньшину оплакивают как святую

Потерявшие любимую миллионами актрису Оксану Акиньшину россияне сбились с ног.

Российская актриса Оксана Акиньшина активно развивает карьеру в российском кино. Сейчас она вовсю занята съемками сериала "Контейнер", в котором играет главную роль. По сюжету она работает суррогатной матерью и переезжает к заказчикам. Обрюхаченную Акиньшину будущие родители используют как "игрушку" и считают собственностью.

Также Оксана Акиньшина задействована в производстве фильма "Синдром", который должен выйти на экраны в 2023 году. По сюжету актриса попадает в ДТП. В проекте рассказывается о семейной паре — художнице Маше и бизнесмене Кирилле, которые и попали в аварию. Маша при этом пострадала сильнее.



Сюжет очень захватывающий и уже заинтересовал россиян, поэтому к странице Акиньшиной приковано особое внимание. Однако в последнее время ее потеряли. Неужели звезда исчезла в самый интересный момент? Из-за того, что поклонники потеряли актрису и не смогли нормально и по-христиански проводить Акиньшину на съемки, фанаты начали волноваться и оплакивать ее как святую, ведь актрису очень жаль, если она все бросила и уехала куда-нибудь. Особенно остро это восприняли из-за округлившегося в последнее время живота у Оксаны Акиньшиной, спровоцировавшего слухи о беременности звезды.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Оксана Акиньшина и Данила Козловский снова сошлись и закрутили роман, вспомнив молодость. По слухам, Данила даже кинул бывшую возлюбленную Ольгу Зуеву и новорожденную дочку ради отношений с Оксаной. Так ли это, не известно, ведь официального подтверждения романа Акиньшиной и Козловского нет.

Слухи о том, что роман Козловского и Зуевой трещит по швам, появились после съемок фильма "Чернобыль". Оксана Акиньшина, исполнившая главную роль, чересчур искренне играла любовь с Козловским. Позже в Сети появилось видео, на котором пара, напоминающая Данилу и Оксану, прогуливались на берегу Эгейского моря. В это время Ольга Зуева была в Нью-Йорке. В апреле 2021-го Козловский официально объявил о расставании с женой.