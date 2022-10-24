Иск в суд на миллион рублей: спутавшийся с Акиньшиной Козловский вляпался в разборки

С Данилы Козловского хотят взыскать почти миллион рублей за квартиру в центре Москвы. Соответствующий иск уже передан на рассмотрение в Басманный суд, заседание назначено на 20 декабря.
Речь идет о сумме размером в 804 тысячи рублей, которые актер остался должен по договору купли-продажи недвижимости в центре Москвы. Иск написала компания ООО "БЦ Машкова, 13". Скандал разразился год назад, когда компания обанкротилась. В сентябре этого года фирма подала в суд на Козловского и не только. Также стоит отметить, что компания ООО "БЦ Машкова, 13" пытается взыскать задолженности по договору еще с 14 собственников апартаментов в ЖК "Современник" в Москве.
При этом представитель Данилы Козловского Валерия Тарасова не подтвердила информацию о том, что актер действительно должен кому-то деньги по договору купли-продажи.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Данилу Козловского подозревают в романе с Оксаной Акиньшиной. При этом официально ни Данила, ни Оксана не комментируют слухи. Напомним, что у Козловского есть дочь от предыдущих отношений, а у Акиньшиной двое детей, которые живут с бывшим мужем.