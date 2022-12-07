Серьезные проблемы со здоровьем: гниющего заживо Баскова парализовало на концерте

Народный артист России Николай Басков уже давно не тот "Натуральный блондин", которой блистал на отечественной эстраде и покорял дамские сердца голосом и внешностью. В последнее время 46-летний певец сильно сдал.
Злые языки все чаще поговаривают, что у исполнителя хитов "Шарманка", "Я буду руки твои целовать", "Все цветы" и других серьезные проблемы со здоровьем, что, к слову, не лишено смысла. Недавно тенор шокировал публику прямо на концерте.
Николай Басков явился на сьемки новогоднего телешоу, но не самостоятельно. Артиста занесли в зал под руки на глазах у изумленной толпы. Певца как будто парализовало – он не мог передвигаться самостоятельно.
В итоге помощники с трудом затащили музыканта на сцену и поставили ровно стоять. Да он и сам не мог двигаться, лишь улыбался под фонограмму. Об этом рассказал корреспондент газеты "Московский комсомолец", посетивший съемку в качества актера массовки.
По словам автора статьи, в итоге все участники вечера обсуждали плохое состояние здоровья артиста. Кстати, слухи о проблемах звезды эстрады поползли после того, как он появился на обложке одного из журналов.
Не самая удачная фотосъемка в сочетании с неправильно выставленным освещением заставили поклонников певца думать, что Николай Басков гниет заживо на снимке.