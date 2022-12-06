"Старая аферистка-фанерщица": Солнцев разоблачил жульничество ревматоидной Аллегровой

Ирина Аллегрова, от которой все ждут хитов в стили и духе "гуляй, шальная императрица", теперь исполняет патриотические композиции. Многотысячный зал дворца спорта "Мегаспорт" слушал ее песню про героев спецоперации стоя. А вот сбежавший в Америку шоумен Рустам Солнцев разнес артистку.

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