Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша

Поклонники Наташи Королевой не прошли мимо и трогательно поздравили любимую певицу.

Последние дни декабря — все россияне потихоньку готовятся к главному празднику в году Новому году. Звезды шоу-бизнеса совсем не исключение. Они наряжают елки, покупают наряды и готовят праздничный стол. Певица Наташа Королева тоже хочет праздника.

А чего только люди не придумывают ради ощущения праздника и сказочной атмосферы! Когда гирлянды и фейерверки не помогают, на помощь приходят сказки и легенды. Так, многие звезды передают из уст в уста одну легенду. В ней старый уходящий год олицетворяется с седым старичком, а Новый приходящий год — с новой жизнью. Вот и Наташа Королева на свежей фотографии в социальной сети сидит в нарядном платье и ждет, когда малыш 2023-й год вступит в свои права.

Конечно, в комментарии к звезде пришли не только поклонники с поздравлениями, но и хейтеры. Некоторые посчитали, что у 49-летней звезды растет животик. Возможно, Наташа Королева действительно набрала пару килограммов, как и многие россияне перед праздниками.

Диетолог Ирина Писарева предупреждает россиян — поменьше налегать на майонезные салаты, передает издание "Вести Подмосковья". Кроме этого, диетолог советует не смешивать разные блюда между собой. Желудок может оказаться не готов к таким экспериментам, сообщает RT. Вероятно, что Наташа Королева прислушается к советам эксперта, и в Новогоднюю ночь будет чувствовать себя отлично.