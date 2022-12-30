Названа реальная цель побега Пугачевой и Галкина*: Событие очень большое

Оказывается, Алла Пугачева и ее семейство просто не могли остаться жить в России.

2022-й год разделил российский шоу-бизнес надвое. Некоторые звезды покинули Россию и раскритиковали действия властей, другие остались на родине. Блогер Рустам Солнцев вспомнил тех, кто заставил говорить о себе в уходящем году.

Звезда шоу "Дом-2" отметил, что год был жестоким для всех, в том числе для звезд, которые в эмоциональном плане ничем не отличаются от простых людей. Тем не менее, некоторые звездные личности наделали дел.

Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич*, Семен Слепаков и другие выехали из страны и из-за рубежа критиковали Россию и россиян. Жизнь Аллы Пугачевой и ее скандального мужа в этом году и вовсе развернулась на 180 градусов. Никто и подумать не мог, что Примадонна покинет Россию, а ее супруг Максим Галкин* получит статус иноагента.

Солнцев дал приз в юмористической номинации "Беглец года" праздничного обзора "Загугли звезду" как раз Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину*. В этот список вошли также Чулпан Хаматова, которая просила лишить ее звания народной артистки России, Семен Слепаков и Ксения Собчак, которая врала нам про израильский паспорт.

Рустам Солнцев уверен, что у звезд были свои причины для отъезда из страны, и это не только деньги, но и психическое здоровье.

"Событие было очень большое. И не все его вынесли. Некоторые натурально сошли с ума! И для того, чтобы не стать сумасшедшими, эти люди и уехали", – отметил Солнцев.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми Лизой и Гарри живут теперь в Израиле, так как мать юмориста еврейка по национальности. Комик колесит по миру и дает концерты, а 73-летняя Пугачева и вовсе легла на дно.

* – признаны иноагентами в РФ