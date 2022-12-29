Работа на ЦРУ и международный шпионаж: какая миссия была у Пугачевой в России на самом деле

В России разгорается настоящий шпионский скандал с участием Аллы Пугачевой.

Недавно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил певицу Аллу Пугачеву в сотрудничестве с западными спецслужбами. Также в этот список вошли ставшие по решению Минюста РФ иноагентами блогер Юрий Дудь* и рэпер Моргенштерн*.



Эксперты портала "Царьград" уверены, что Алла Пугачева действительно работала на западные спецслужбы много лет, осознанно или нет. Так как делать это не обязательно напрямую и при заключении определённых контрактов. Порой человек даже может не подозревать, что работает на ЦРУ. Его жизнь просто течет сама собой и выстраивается таким образом, как того и требуют его скрытые заказчики. Особенно привлекательны для такой работы влиятельные фигуры, звезды, блогеры, словом, все, кто может оказывать то или иное воздействие на умы масс. При этом Бородин уверен, что его слова о связи Пугачевой и международного шпионажа не пустые и могут быть подкреплены бумагами.

Такие люди в народе называются "агентами влияния" и в массах они пользуются своей должностью, деньгами или общественным статусом, в результате чего незаметно ориентируют общественное мнение в нужном для "заказчика" направлении. Обычно такие люди всегда окружены деньгами.



Впрочем, помимо финансов есть масса других привилегий. Не секрет, что Алла Пугачева – ставленник и яркий представитель "партии Семьи", ее куратор – Юмашев. Именно он негласно назначил ее неким смотрителем русской эстрады и дал зеленый свет на все ее дела. Так Примадонна стала контролировать допуск звезд на эстраду и ТВ. Отсюда, как мы видим, сформированное нынче лобби бездарных и раскрученных персонажей, ведь именно в шоу-бизнесе Запад видел огромный политический потенциал влияния на российские массы.

* – объявлены по решению Минюста России иноагентами