"Совершенно грязный развод": изнанку порочных связей Бородиной и Омарова вывалили при всем честном народе

Одно из любимых занятий звезд перед празднованием Нового года — это подвести его итоги. Вспомнить приятные события, знакомства, а может сразу построить амбициозные планы на следующий год. Шоумен Рустам Солнцев тоже подвел итоги 2022 года. Он прошелся по всем интересным новостям и скандалам уходящего года, добавив имена и даже даты. Не забыл он вспомнить и изнанку порочных связей Ксении Бородиной и Курбана Омарова.
"У Бородиной и Омарова был совершенно грязный развод. Люди, которые так разводятся, не должны были вообще жениться", — рассуждает Солнцев.
Действительно, после расставания уже бывшие супруги вывалили колоссальное количество грязи о друг о друге при всем честном народе. Социальные сети только поспособствовали распространению информации — и вот уже все знают, что происходило в некогда счастливом браке.
Например, выяснилось, что Бородина пыталась заблокировать странички Омарова. Если бы атака была успешной, мужчина бы остался без заработка. На восстановление странички ушло бы не мало сил и времени. Рустам Солнцев задается вопросом, как же относиться к Ксении после таких выходок?