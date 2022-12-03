"Все извратили": Киркоров возмущен чудовищной клеветой

Фанфары 51-й "Песни года" отгремели в столичном Дворце спорта "Мегаспорт". Король российской эстрады представил на ней песню "Раненый" и дуэт с Анной Asti "Хобби". А за кулисами с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

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