Запросившие миллиард беглянка Пугачева и иноагент Галкин* смирились с суровой правдой

Почему Алла Пугачева и Максим Галкин* сняли с продажи замок в деревне Грязь, объяснил продюсер Дмитрий Ашуров.

После того, как Алла Пугачева, собрав чемоданы, вновь сбежала из России вместе с детьми, стало известно о том, что артистка выставила на продажу особняк в деревне Грязь. Семейство проживало в замке около 10 лет. За монументальный дом в Подмосковье Примадонна российской эстрады и ее муж Максим Галкин запросили ни много ни мало один миллиард рублей.

Но вскоре супруги поняли, что никто не собирается выкладывать баснословную сумму за их особняк, считает музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров. Мол, Алла Пугачева и ее благоверный муж просто смирились с суровой правдой – роскошный дом им не продать.

По словам медиаменеджера, рано или поздно Пугачева будет вынуждена вернуться в Россию, а пока за особняком будет следить ее родственники и близкие – например, дочь Кристина Орбакайте. Дом, как считает Ашуров, пустует, ведь местные жители, дома которых расположены в непосредственной близости к знаменитому замку, уже давно бы заметили присутствие кого-либо.

Ранее Александр Буйнов рассказал о посиделках, которые Алла Пугачева устраивала в Новый год в подмосковном особняке. Такие вечеринки стали традицией, но в этом году, по понятным причинам, отметить зимний праздник в доме артистки певец не сможет. Слова исполнителя хита "Падают листья" приводили "Дни.ру".

* Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022