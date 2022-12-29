"Опять беременность": Орбакайте вернулась в Россию с сюрпризом

51-летняя Кристина Орбакайте старается вести всестороннюю общественную деятельность. Она успевает записывать песни и участвовать в телешоу. Аромасвечи ее производства получили премию "Товар года". А еще Орбакайте снялась в главной роли популярного сериала "Тест на беременность".
С сюрпризом о новом сезоне любимого проекта Орбакайте пришла к поклонникам в социальных сетях. Она выложила афишу, на котором вместе с коллегой по цеху Светланой Ивановой позирует в белых халатах. В новом сезоне Кристина обещает необычный поворот сюжета, который еще лучше раскроет характер ее героини — Нины Артамоновой.
"Опять беременность", "Скорее бы уже начать смотреть", "Кристина, как вам идет быть брюнеткой!" — пишут зрители Орбакайте.
"Для меня это действительно важно", — обратилась к поклонникам и сама звезда.
Ради премьеры нового сезона дочь Аллы Пугачевой даже вернулась в Россию. Напомним, что в течение последних месяцев Орбакайте постепенно перебиралась в США, где уже давно живет ее супруг Михаил Земцов вместе с дочерью Клавдией. Конечно, не все поклонники поддерживают такое решение Кристины Орбакайте. Возможно, по этой причине она не отвечает на комментарии под постами.