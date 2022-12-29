Седую Варум аж перекосило: у Агутина объявились внебрачные дети

Музыкант, композитор и шоумен Леонид Агутин гордится своей семьей. Он всецело поддерживает свою жену Анжелику Варум в ее творческом пути. Нередко пара устраивает совместные гастроли, чтобы порадовать поклонников любимыми песнями. Но жена — это не единственный родственник, которым вдохновляется Агутин.
Отец артиста тоже занимается важной творческой работой. Так, на днях в микроблоге артиста объявились внебрачные, но горячо любимые дети. Леонид Агутин поделился фотографиями с ежегодного отчетного концерта Академии Николая Агутина. Артист так трепетно относится к детям, посещающим творческие занятия своего отца, практически как к своим.
"Горжусь отцом, который занимается важным и очень ответственным делом!" — подписал пост Агутин.
Правда, не все фотографии вышли удачными. На одной из них супругу музыканта Анжелику Варум аж перекосило — фотограф поймал ее в углу, поэтому контуры лица получились неудачными. Некоторые подписчики раскритиковали и новый образ женщины. Им показалось, что окрашивание в блонд делает Анжелику седой. Хорошо, что жена Леонида Агутина не обращает внимание на негатив.