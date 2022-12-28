"Все в тумане": Очнувшийся после интима на стороне Агутин заявил о предательстве любимой

Говорят, что Леонид Агутин находится на грани развода с Анжеликой Варум.

В последнее время вокруг личной жизни музыкальной четы ходит много слухов – в основном о том, что семья находится на грани развода, а также злые языки то и дело ищут повод уличить Леонида Агутина в измене Анжелике Варум.

Впрочем, это неудивительно, учитывая его сомнительное прошлое. Было время, когда Леонида Агутина поймали за интимом на стороне – с неизвестной девушкой артист целовался, пока его жена спала в номере. Когда музыкант очнулся, в прессе уже вовсю говорили о его неверности, а супруга была готова развестись с предателем. К счастью, благодаря мудрости Анжелики Варум, брак получилось сохранить.

Так что, злопыхатели, которые живут девизом: "Изменивший однажды, изменит снова", – верят, что Леонид Агутин ходит налево, и пытаются это доказать. Но на деле в семье царит гармония. А недавно фан-клуб семьи выкатил опровержение на слухи о разводе. Певец на этот счет особо не разговаривает, а посты о жене в его микроблоге можно встретить редко.

Зато музыкант радует поклонников стихами, в которых размышляет на разные темы. На этот раз в одном из произведений, написанном в 2018 году и опубликованном сегодня, он заявил о предательстве любимой Москвы, где живет и трудится уже много лет.

"Все в тумане. Берег манит, Но Москва опять обманет, Ведь она слезам не верит", – написал артист.

Поклонники в комментариях восхитились талантом своего кумира и прониклись настроением Леонида Агутина, которое, судя по всему, отражают строки, созданные годами ранее.