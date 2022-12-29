"Списали со счетов": забытая всеми Пугачева прибилась к семье успешного Мамаева

Российские звезды всегда знают, как найти выход даже из самой сложной ситуации.

Российский шоу-бизнес после февраля 2022 года оказался на пороге глобальных трансформаций. Кто-то покинул страну и выразил свое несогласие с происходящим, начал строить свою жизнь фактически с нуля. Другие продолжают трудиться на благо отечества. Те, кто решил развернуться на 180 градусов и отказаться от прошлого напрочь, оказались в непростой ситуации. "Уехавшие", как их сейчас называют одним словом, оказались не у дел, ведь за границей они никому особенно не нужны, кроме тех же русских.

Алла Пугачева с семьей сначала ринулась в Израиль, потом в Латвию, затем вернулась на родину и снова бросила ее, да еще и нахамила в адрес россиян. После этого многие отвернулись от нее и облили ее помоями.

Еще одна звезда российского шоу-бизнеса, скандальный футболист Павел Мамаев выбрал иной путь. Судя по тому, с какой скоростью его жена Надежда Санько, делает пластические операции, на родине спортсмену живется неплохо.

Недавно жена Мамаева в очередной раз легла под нож хирурга, в результате получив плохой результат. Она хотела скорректировать форму носа, а получила деформированные губы. Ей обрезали кончик носа, да еще и повредили мышцу над губой. Теперь ей придется колоть ботокс, сообщает Пятый канал.

К ситуации примазалась косметолог Анастасия Пугачева, которая уверена, что ситуацию можно исправить без хирургии. Врач считает, что жена Мамаева могла столкнуться с проблемой резистентности к препарату, когда мышцы не воспринимают его. Если препарат неправильно хранили, тогда его и вовсе списали со счетов, ведь он уже неэффективен.