"Недавно случилось": сидящая на таблетках Долина вынуждена покончить со сценой

Народная артистка Лариса Долина рассказала о своем тяжелом состоянии.

Советская и российская артистка Лариса Долина в уходящем году нередко становилась героиней громких заголовков. Ссоры с коллегами по эстраде и провокационные комментарии в адрес молодых артистов, затянувшаяся стройка джаз-клуба в Москве из-за проблем с поставками материалов и мебели. Неудивительно, из-за постоянного стресса здоровье артистки постепенно ухудшается.

Так, она призналась, что часто прибегает к помощи снотворного. Сидящая на таблетках Лариса Александровна перепробовала несколько способов, но только лекарства дают ей возможность отдохнуть и спать крепким сном по ночам.

"Важное мероприятие прошло, ты находишься в состоянии [усталости] и продумываешь, что недавно случилось", — описывает свое состояние Долина в разговоре с Пятым каналом.

Отчасти, из-за накопившейся усталости Долина в эти новогодние праздники вынуждена покончить со сценой. Уже два года она работала без выходных, а теперь берет большой отпуск. Она отказалась от корпоративов и мероприятий в новогоднюю ночь, и проведет время со своей семьей. Неизвестно, легко ли далось артистке такое решение, ведь гонорары за новогодние вечеринки в несколько раз превышают обычные.