Больше нет среди живых: Чернющее тело Долиной с обрезанными ногами бросили на растерзание толпе

Новая публикация Ларисы Долиной в социальных сетях наделала много шума.

Несмотря на свой уже довольно почетный возраст знаменитая артистка продолжает работать в поте лица! Записывает новые песни, снимается в проектах и успевает выступать на мероприятиях. Казалось бы, самое время набираться сил для предстоящих корпоративов, но Лариса Долина решила выкатить свежую песню на суд публики.

На странице артистки появилось новое короткое видео. В кадре ее неподвижное тело, которое снято так, будто у него обрезана вторая часть, в том числе и ноги. А рядом с ней в таком же ракурсе звезда "Универа" Стас Ярушин. Причем, тела обоих выглядят чернющими – из-за черно-белого эффекта и темной одежды. Эту картинку и прикрепленную к ней песню артистка бросила на растерзание толпе пользователей в социальных сетях.

"Мне кажется, она должна вам понравиться, уважаемые подписчики", – отметила Лариса Долина. В общем, вопросы о том, с кем записала дуэт Лариса Долина, отпадают сразу – ясно, что это ее молодой коллега по творческому цеху. Композиция называется "Я один" и, что интересно, ее музыку к ней написал сам Стас Ярушин, а слова его отец.

Дуэт оценили далеко не все пользователи. Кто-то отметил, что молодой актер теряется на фоне голосистой блондинки. Впрочем, как написала некая женщина, это неудивительно, ведь, по ее мнению, артистка – настоящая Богиня, которая иногда спускается с Олимпа. Таким образом, пользовательница, можно сказать, заявила, что Ларисы Долиной нет среди в живых, прировняв ее к сверхъестественной личности.