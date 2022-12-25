"Как я счастлива!": 67-летняя Долина в предвкушении малышей от разных мужчин

Пока ровесницы греют свои бренные тела на курортах, Лариса Долина не теряет время зря. Ее жизнь даже в 67 лет полна авантюр, новых знакомств и творческих взлетов. Знаменитость умеет себя преподать и для многих является авторитетом.
Королева джаза обладает не только редким голосом и выдающимся талантом. Ее харизма, а также природная красота гипнотически влияют на публику. Поэтому Лариса Долина нередко становится изюминкой мероприятий в музыкальной среде.
В личном блоге артистка анонсировала концерт к 70-летию Виктора Резникова, который планируют провести 2 марта 2023 года. На сцене песни легендарного композитора исполнят Александр Розенбаум, Михаил Боярский, Игорь Николаев и многие другие звезды. А Лариса Долина удостоена быть ведущей грандиозного события.
"Как я счастлива!" — призналась знаменитость в телеграм-канале.
К публикации джазвумен добавила афишу, где указан возрастной ценз мероприятия — 0+. Это значит, что даже семьи с маленькими детьми смогут занять место в зале. 67-летняя Лариса Долина ждет всех неравнодушных.
Она предвкушает увидеть среди зрителей ценителей искусства, а также малышей от разных мужчин и женщин, которые непременно вырастут с хорошим музыкальным вкусом. "До встречи!" — пишет Лариса Долина, не забывая прикрепить ссылку для онлайн-покупки билетов.