Подавшую на развод с молодым мужем Добровольскую вывели на чистую воду: Она его не любила

Брак 57-летней актрисы с молодым оператором оказался не таким уж и счастливым.

История любви Евгении Добровольской и Дмитрия Манникова продлилась 16 лет, несмотря на то, что поначалу никто не верил в долговечность этого союза. Тем не менее, брак актрисы и оператора рухнул: в конце января звезда театра и кино подала на развод.

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Вокруг расставания Манникова и Добровольской ходит много слухов. При этом большинство считают, что причиной разрыва стал именно финансовый вопрос, ведь актриса была в семье главной кормилицей, в то время как ее супруг зарабатывал в разы меньше. Сама звезда театра и кино свой развод и его причины публично не обсуждает, зато на эту тему высказалась психолог Дляра Ваджипова, и история разрыва актрисы и оператора приобрела новый поворот.

Специалист уверена, что деньги не могли сыграть решающую роль в том, что брак пары затрещал по швам. По словам психолога, она знает множество семей, в которых женщина зарабатывает больше мужчины, при этом живут они в счастье и гармонии. Причина, говорит Ваджипова, кроется в другом. Судя по всему, все эти 16 лет Добровольская испытывала к своему спутнику не любовь, а влюбленность. Ибо, будь наоборот, их брак бы не рухнул.

"Скорее всего, артистка поняла, что влюблённость прошла, ребёнок родился и тянуть дальше эти отношения не имеет смысла", – пояснила психолог.