"Смерть": хирурги не смогли спасти обваренного в кипятке Баскова после трансформации

Николай Басков в последнее время выглядит не лучшим образом. Оказывается, с артистом произошло нечто ужасное.

46-летний российский певец Николай Басков почти через десять лет может выходить на пенсию. Однако подойдя к такому возрасту, артист не может гарантированно говорить о своем покое и безопасности. Певец находится в шатком состоянии, за него уже все решено, и пойти простив себя Басков теперь не может. Все, что у него есть сейчас, это нажитое богатство, и именно это его держит. Такой расклад карт таро сделала известная в Сети гадалка и эксперт Анжелика, которая является матерью ведущего шоу Anton S Live на YouTube.

По словам эксперта, Николай Басков пережил мощные трансформации за последнее время, и это не лучшим образом сказывается на нем. "21-я карта, это конец, это последняя карта в аркане. Обратной дороги нет", – говорит гадалка. По словам Анжелики, Басков выбрал нелегкий путь, и теперь "варится в том соусе, который сам себе приготовил". Таким образом, обваренный в кипятке Басков уже не может спастись.

"Он давно принял это решение, чтобы не нести тяжелую ношу. Он понимает, что не туда идет, но его благополучие и его личное благополучие превалирует. Он много сделал для того, чтобы иметь то, что сейчас имеет. В каком состоянии находится Николай Басков сейчас? Карта смерти. Такая же карта выходила у Водяновой. Он вовремя себя перезагрузил. Он сейчас тот, кем не является. Все, во что он сейчас перетрансформировался, это все равно очень печально. То что он проецирует на экране, это не совсем весело то, что в душе", – рассказала Анжелика.

Из-за творческой профессии Николай Басков продолжает пропускать все "через мозги, через голову". Есть у него вещи, которые не дают ему покоя в свете близких людей. Возможно, это его мать, за которую он очень переживает и которую не может бросить.

Напомним, Николай Басков одним из первых поддержал Россию в непростое время и занял патриотическую позицию, которой и продолжает придерживаться. Недавно басков перенес операцию на ноге, из-за чего оказался временно обездвижен на сцене.