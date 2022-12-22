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Шоу-бизнес
"Мы потеряли ее": продюсер Киселев сделал заявление о сбежавшей в Израиль жене иноагента Пугачевой

"Мы потеряли ее": продюсер Киселев сделал заявление о сбежавшей в Израиль жене иноагента Пугачевой

Продюсер Владимир Киселев опубликовал открытое письмо, в котором размышляет о роли артистов в сегодняшней непростой ситуации. "Дни.ру" публикуют выдержки из 13-страничного документа.
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"Мне 70 лет, терять мне нечего, но я ради молодых моих последователей: продюсеров, промоутеров, артистов хочу высказаться. Тем более, в силу и возраста, наверное, я могу уже ничего не бояться и говорить смело", – пояснил свое письмо Киселев.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Юрий Михайлович Антонов

Юрий Михайлович Антонов композитор, певец, актер

Он возмущен обилием "ручных "звездулек", которые за государственные деньги являются "патриотами", выступая вдали от СВО, но при этом не забывая выбивать и вытребовать себе гонорары".

"Считаю абсолютной профанацией проведение каких-то немыслимых концертов в городах за тысячу километров от фронта, к которым привлекаются абсолютно не звездные и неизвестные артисты, отличающиеся только тем, что с ними есть специальные договоренности. Эти так называемые артисты-патриоты из категории "ручных" получают безумные гонорары", – поражен Киселев.

При этом, как пишет Киселев, "Юлия Чичерина, Лариса Долина, Юлия Барановская, Ольга Кормухина, Елена Север и девушки-поэтессы бесстрашно выступали в самых горячих точках, некоторые даже умудрились побывать в Херсоне, выступая на концертах при подготовке к референдуму, что по нынешним временам не просто на линии фронта, а за линией фронта".

Продюсер продолжает: "Многие наши звезды, которые воспитаны Отделом культуры ЦК Партии, ушли – Магомаев, Кобзон, Сенчина, Пахоменко. А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но ее поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару – украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов! Но к чему мы пришли? Вытолкали этих артистов за границу. Алла Борисовна Пугачева — я с ней не согласен и не оправдываю ее последующие действия. С позволения сказать, ее муж, ему Бог судья, но Алла? Она решила защищать своих детей, как наседка своих цыплят. Но вместо того, чтобы пригласить ее, поставить ее, образно говоря, в строй, ее потеряли, а она ведь могла стать путеводной звездой. Надо дорожить тем, что имеем. Кроме Александра Маршала, Николая Баскова, кроме Ларисы Долиной и Григория Лепса фактически нет ни одного артиста серьезного поколения, который стоит делами за свою страну".

Продюсер уверен: сбежавшие из страны звезды будут возвращаться. "Да, конечно, были прецеденты возвращения обитателей "литературных пароходов" — Вертинский, Горький, Мандельштам, посмотрите, какие это были имена. А сегодня мы кого будет возвращать? Галкина, Милохина, Little Big, Макаревича, Гребенщикова?" – задает риторический вопрос Киселев.

Фото: Дни.ру
Автор: 22 декабря 2022, 15:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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