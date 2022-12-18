"Открываю глаза – рядом Катька": Башаров о бурной ночи с замужней Стриженовой

Пикантная связь звездных коллег обернулась конфузом. Марат Башаров и Екатерина Стриженова нашли друг друга.



В эфире шоу "Секрет на миллион" во все красе появился Марат Башаров. Ведущая проекта встретила его словами "дорогой мой". Затем мужчина без зазрения совести рассказал о бурной ночи с замужней Екатериной Стриженовой, а также о последствиях совместных утех.

Однажды после Нового года актер проснулся на пляже в телогрейке и валенках. Неловко получилось — артист выделялся на песчаных просторах среди окружающих. Оказалось, что он улетел к Карибскому морю после шумной праздничной гулянки в компании друзей.

"Праздновали мы в Москве с Катькой Стриженовой и Сашей Стриженовым. Мы давным-давно договорились, что семьями с детьми летим на Кубу. И вот я второго числа открываю глаза — рядом Саша Стриженов, Катька Стриженова", — поделился воспоминаниями Марат Башаров в студии шоу "Секрет на миллион".

Каким образом эта компания провела бурную новогоднюю ночь, остается загадкой. Но скучать никому явно не пришлось. Судя по словам артиста, он не пожалел о случившемся. Нетипичный для туриста наряд стал для него золотой жилой. История похожа на сюжет "Иронии судьбы" и даже перекликается с фильмом "Двенадцать стульев".

Дело в том, что непригодную для курорта зимнюю обувь Марат Башаров продал туристу из Канады по высокой цене. По словам звезды, выручка от простых белых валенок казалась заоблачной и покрыла половину стоимости туристической путевки. Получили ли удовольствие от путешествия Екатерина Стриженова с мужем, актер не уточнил. Вполне возможно, что они с трудом тащили своего товарища в самолет и сильно устали.