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Шоу-бизнес
И даром не надо: Петросян не может избавиться от билетов на собственное шоу

И даром не надо: Петросян не может избавиться от билетов на собственное шоу

После роскошного отдыха на Мальдивах Петросяну нужно заработать денег.
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В последнее время имя Евгения Петросяна связано чаще не с его творчеством, а со скандалами, которые возникают вокруг его семьи. Тем не менее, артист продолжает работать как юморист и уходить со сцены не собирается.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Народный артист России Евгений Петросян сейчас отдыхает вместе с семьей на Мальдивах. 77-летний комик набирается сил перед важным выступлением. 31 декабря Петросян даст концерт в КЗ "Космос" под девизом "60 лет на эстраде". Юморист активно анонсирует шоу в своих соцсетях и предлагает весомую скидку 20 процентов, будто его билеты и даром не надо.

Тем не менее, зарабатывать денежки для семьи приходится, ведь супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова любит красиво одеваться, да и сын Ваган подрастает, а растить ребенка сейчас ой как недешево. Впрочем, Петросян еще бодр и полон сил и вполне сможет обеспечить свою холеную семью.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что ведущая Ксения Собчак язвительно упрекнула Татьяну Брухунову в простоте. Якобы жена Петросяна выставляет напоказ роскошные снимки с отдыха на Мальдивах в то время как вся страна переживает нелегкие времена – читалось между строк.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 15:10 Источник: соцсети • Требует проверки
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Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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