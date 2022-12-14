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Шоу-бизнес
"Пососали и пошли": два мужика зарядили Малышевой по самые гланды на Первом канале

"Пососали и пошли": два мужика зарядили Малышевой по самые гланды на Первом канале

Елена Малышева нередко шокирует россиян интересным и физиологичным инвентарем своего шоу.
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Одной из тем нового выпуска программы "Жить здорово" на Первом канале стало "Как правильно делать это? Как правильно полоскать горло". В эфире ведущая Елена Малышева наглядно продемонстрировала весь процесс на модели импровизированной глотки, которая была неимоверно глубокой и широко открыта перед зрителями.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"Как глубоко мы будем полоскать горло? Потому что мы должны прополоскать хотя бы миндалины", – отметила Елена Малышева в беседе с лор-врачом.

Для того, чтобы зрителям было наглядно видно, как именно надо полоскать горло, медик залез рукой глубоко в модель глотки и указал на расположение миндали.

Эксперты во главе с Еленой Малышевой сошлись во мнении, что полоскать горло спиртовыми настоями не стоит, особенно детям. Лучше всего использовать антисептики, такие как хлоргексидин, мирамистин или раствор соли. Также эффективны в лечении боли в горле конфетки для рассасывания. К тому же, это так легко. "Пососали и пошли", – отметили гости студии.

"Нам с вами было хорошо", — отметила в заключение темы удовлетворенная процессом Елена Малышева.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Сети часто ходят слухи о возможном закрытии передачи "Жить здорово". Таролог предсказал ведущей скорый крах в плане карьеры и бизнеса. Девять фирм, которые зарегистрированы на Елену Малышеву, терпят крах и уходят в жесткий минус.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Елена Малышева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press
Автор: 14 декабря 2022, 20:50 Источник: "Жить здорово"/ Первый канал ✓ Надежный источник
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