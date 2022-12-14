Черная пленка на окнах и стульчак на унитазе: миллионер Шуфутинский рассказал о своем райдере

Карьера Михаила Шуфутинского начиналась на сценах московских ресторанах. Потом эмигрировал в Америку и пел в кабаках уже там. В начале 90-х певец отправился по приглашению в свой первый тур по Украине и России. С тех пор у него выросли и гонорары, и требования к организаторам выступлений. О чем он и рассказал "Дни.ру" за кулисами концерта "Наш новый год".

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