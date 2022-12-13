"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой

Телеведущая Елена Малышева лезла из кожи вон, чтобы наглядно продемонстрировать россиянам, как надо правильно жить. И так, и сяк она объясняла, как жить здорово и беззаботно. Для съемок своей программы Малышева постоянно летала из-за океана в холодную Москву, ведь сама она давно жила в США. Остается только догадываться, сколько денег Малышева заработала на доверчивых россиянах. Однако теперь все иначе. Ведь Елена Малышева "скатилась с горы" и навсегда ушла.
По словам таролога Марианны Абравитовой, сейчас финансовые дела Елены Малышевой находятся в плачевном состоянии, они катятся по отвесному склону вниз с катастрофической скоростью. Программу "Жить здорово!" на Первом канале могут вычеркнуть из телеэфира навсегда, так что она тоже в крутом пике.
Более того, все девять фирм, которые зарегистрированы на Елену Малышева, терпят крах и уходят в жесткий минус. Если все так продолжится и дальше, Малышева будет вынуждена трагически уйти с российского рынка.
"У Елены Малышевой сейчас черная полоса в жизни. Провал в бизнесе, многомиллионные долги, плюс душевное состояние оставляет желать лучшего", – отметила таролог.
Эксперт уверена, что Елена Малышева должна будет банкротить все свои компании и затем приложить все силы для того, чтобы сохранить хоть что-то.