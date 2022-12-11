Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
партнеры
Воскресенье
11 декабря
Лента новостей
12:22
"Ни в коем случае": Лазарев не хочет для своих наследников участи детей Киркорова
12:21
"Совсем все!": бросивший горе-жену Агутин пошел по рукам
12:15
Соблазнившая юнца Поплавская показала своего принца: Почти 21 год, а мне 38!
11:15
Мужик по понятиям: звезды шоу-бизнеса бросились выгораживать грубияна Лепса
11:13
Голая и сексуальная: дочь-кокетку 68-летней Успенской засняли неглиже в снегу
10:58
"В трусиках и лифчике": 56-летняя Салтыкова оконфузилась на Первом канале
08:19
Корсет и смокинг: подбираем наряд на Новый год
06:09
Какие документы нельзя выбрасывать: объяснил юрист
05:27
Груды изувеченных трупов собак с выколотыми глазами и отрезанными конечностями. Почему молчат власти РФ и платят живодерам миллионы?
04:36
Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков
02:08
"Я разрыдалась в голос": великое горе Анжелики Варум
00:53
Ничего мне от тебя не надо: дочь отказалась от подарков Долиной
00:34
Настоящий граф: 77-летнего Якубовича окружили юные прелестницы
00:01
Сойкин день: что нельзя делать 11 декабря 2022 года
22:18
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
20:06
Потребуют немало усилий: стало известно о тяжелом будущем Гузеевой
18:23
Иноагент Галкин показал оголившую дряблые интимные места Пугачеву: Старая бабка
17:51
Тест: угадайте советский фильм по трогательному кадру
17:08
Призывно расставившая ноги Ходченкова поместила между ягодиц мощный дрын: С удовольствием
16:59
Свершилось! Разродившаяся Ольга Орлова предъявила младенца
16:48
"Всегда о ней мечтала": вскрылась правда о скорой свадьбе ждущей дочь Булановой
15:43
Яблоко раздора: новые подробности о роковом особняке Харламова и Асмус
14:47
Нужен вместительный рот: старик сунул в руки Волочковой свою замерзшую громадину
13:45
"Надо знать, с кем спать": разгневанная жена бегающего по красоткам Мартиросяна вывалила правду
13:33
"Жизнь так коротка": измученная страшной болью жена Газманова отправилась на небеса
12:29
"Ударил ее в подбородок": сорвавшийся с цепи мужик избил напившуюся Пугачеву
11:20
Выдрала самое ценное: перекачавшаяся дочь Шукшиной накинулась на скулящего сына-мордоворота Яковлевой
09:34
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
08:29
Новую книгу Пелевина встретили молчанием
06:34
Цены на жилье в СВАО стартуют от 4,3 млн
04:28
Новогодний плейлист: что слушать за праздничным столом
02:14
Молодежь ждет от родителей помощи с жильем
00:01
Праздник иконы Пресвятой Богородицы "Знамение": приметы 10 декабря
22:47
Вернувшийся с того света 71-летний холостяк Серов о юной прелестнице для Новогодней ночи
22:21
"Два года не выступает": Лещенко объяснил уход Добрынина со сцены проблемами и состоянием здоровья
22:00
Бесстыжая Пегова вывалила на стол туго затянутую сочную грудь
21:41
"Тяжело дышать": у резко постаревшей Кудрявцевой парализовало пол-лица
21:12
"Я преодолевал боль": перенесший операцию Басков раскрыл причину отечности и страшной хромоты
20:34
"Нас хотело много мужчин": Семенович рассказала о грязном сексе после концертов
20:00
Едва стоит на ногах: врач назвал причину болезни распухшего Баскова
19:39
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
18:50
Наврали с три короба: водившие за нос народ принц Гарри и Меган Маркл выдали сами себя
18:21
"По факту это групповое избиение": что грозит дебоширу Лепсу за побои
17:50
"Не знала, как буду петь по-русски": оплеванная Вайкуле преклонила голову перед украинцами
17:38
Как не опозориться перед коллегами на корпоративе – знает нарколог
17:30
"А где же Юля?": Николаева сняли за ласками с молодой блондинкой
17:00
Разводит, потом кидает: грудастая любовница сосет из женатого Джигурды самое дорогое
16:40
Проклятья и гнев: Бьющихся в исступлении Пугачеву и Галкина* разорвала кричащая толпа иностранцев
16:20
С находящегося за решеткой Ефремова трясут немалые деньги
16:00
"Я не здесь": SHAMAN признался в жизни в другом мире
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Иноагент Галкин показал оголившую дряблые интимные места Пугачеву: Старая бабка
Вернувшийся с того света 71-летний холостяк Серов о юной прелестнице для Новогодней ночи
"Тяжело дышать": у резко постаревшей Кудрявцевой парализовало пол-лица
"Жизнь так коротка": измученная страшной болью жена Газманова отправилась на небеса
"Два года не выступает": Лещенко объяснил уход Добрынина со сцены проблемами и состоянием здоровья
Свершилось! Разродившаяся Ольга Орлова предъявила младенца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"В трусиках и лифчике": 56-летняя Салтыкова оконфузилась на Первом канале

"В трусиках и лифчике": 56-летняя Салтыкова оконфузилась на Первом канале

Культовая звезда 90-х Ирина Салтыкова попала впросак на людях. Первый канал пригласил ее в студию шоу "Сегодня вечером".
прочитано 302 раза

Экс-участница группы "Мираж" Ирина Салтыкова в 90-е годы завлекала народ и голосом, и молодым телом. Когда популярность сошла на нет, блондинка свою внешность не забросила, поэтому сейчас выглядит по-прежнему эффектно. Однако теперь 56-летняя Ирина Салтыкова вынуждена отдуваться за излишнюю демонстрацию своей фигуры.

ПО ТЕМЕ

Разрезала глаза: Престарелая Салтыкова с искаженным лицом перестала быть собой

 Ирина Ивановна Салтыкова

Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

Певица стала гостьей шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, где вышла на сцену в ультракоротком платье мини, открывающем ноги едва ли не до нижнего белья. Затем артистка решила объяснить секрет личного успеха, но вместо этого страшно оконфузилась.

"У меня жанр милой, такой скромной девушки", — заявила Ирина Салтыкова, поставив на уши других участников передачи Первого канала.

"Ух ты! Ничего себе! Скромная! В трусиках и лифчике", — набросились на звезду коллеги, припомнив ее имидж и стиль в клипах 90-х. Артистка начала оправдываться, но ее и слушать не хотели. Слово не воробей, как говорится.

В итоге создатели шоу "Сегодня вечером" проявили смекалку, чтобы не распугать зрителей. Судя по монтажу записи, конфликтный эпизод, где Ирина Салтыкова терпит упреки, перекрыли фрагментом старого видеоролика.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ирина Салтыкова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2022, 10:58 Источник: Первый канал/шоу "Сегодня вечером" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото главной красотки 90-х

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Надо знать, с кем спать": разгневанная жена бегающего по красоткам Мартиросяна вывалила правду

Откровенно!
Шоу-бизнес

"В трусиках и лифчике": 56-летняя Салтыкова оконфузилась на Первом канале

Явление звезды народу
Шоу-бизнес

Выдрала самое ценное: перекачавшаяся дочь Шукшиной накинулась на скулящего сына-мордоворота Яковлевой

Битва титанов
Театр

Настоящий граф: 77-летнего Якубовича окружили юные прелестницы

Вот это поворот!

Гороскоп

Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака

Здоровье

Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+