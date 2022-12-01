"Спросонья": Агутина застали с нагой красавицей после решения о разводе с Варум

Заслуженные артисты России Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты уже 22 года, хотя отношения у пары начались задолго до свадьбы. В 1999 году у них родилась дочь Елизавета-Мария. К удивлению поклонников, за столько лет другими наследниками супруги не обзавелись.
С одной стороны, исполнитель хитов "Босоногий мальчик", "Остров", "Летний дождь", "Ай-ай-ай", "Хоп хэй лала лэй " и других считается примерным семьянином. С другой, обозреватели сферы шоу-бизнеса с завидным постоянством намекают, что брак звезд отечественной эстрады трещит по швам.
Так, в новом году Леонид Агутин и вовсе собирается бросить Анжелику Варум. Уже 2 января он отправится на гастроли, оставив супругу одну. Провести праздник совместно они смогут лишь один день. Меж тем, певец не устает отвечать злым языкам.
Решение о разводе с Анжеликой Варум он принял уже давно. Артист периодически напоминает поклонникам, что семью разрушать не собирается, а жену ценит.
Кстати, о творчестве. Леонид Агутин не только певец, но и замечательный поэт. В четверг, 1 декабря, он своеобразно отметил наступление красавицы-зимы, опубликовав в своем телеграмм-канале стихотворение собственного сочинения:
"Пришла зима. Пока времянкой,
Вперед разведку запустив.
С утра, спросонья, спозаранку,
Нагую холодность прикрыв".