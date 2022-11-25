"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте

Леонид Агутин ошарашил россиян новостью о счастливом пополнении.

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых крепких и гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Однако мало кто знает, что семья чуть было не развалилась из-за интриг артиста, и что у Агутина помимо дочери Лизы от Варум есть еще дети на стороне...

Певец долго скрывал своего внебрачного ребенка. Много лет назад Агутин жил с балериной Марией Воробьевой, с которой познакомился на гастролях в Париже в 1994 году. В 1996 году танцовщица родила от Агутина дочь Полину.

Девушка уже взрослая и носит фамилию своей матери, но отца в свидетельство о рождении все же ей вписали. Агутин же с той балериной не был в официальном браке.

Также всем известно, что десять лет назад в СМИ попали снимки, на которых Агутин целует поклонницу во время гастролей. Тогда брак Варум и Агутина оказался на грани, но она смогла все простить.

На днях скрывший тайну Леонид Агутин поведал поклонникам историю своего очередного детища, еще одного. Он показал в своем аккаунте снимок страницы паспорта, которая стала анонсом к его новой программе. На странице были указаны имя и фамилия Леонида Агутина, место и дата рождения, а также название его дитя – альбома "Тайна склеенных страниц".

"Сегодня исполняется 9 лет альбому "Тайна склеенных страниц", – написал артист.