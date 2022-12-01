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Шоу-бизнес
Добро пожаловать в ад: высосавшей кровь больной Гузеевой помыкает бес

Добро пожаловать в ад: высосавшей кровь больной Гузеевой помыкает бес

Лариса Гузеева после всего, что с ней случилось, задумывается о загробной жизни. Физическая смерть приближается...
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У знаменитой актрисы за годы ее карьеры сформировалась целая толпа поклонников. Впрочем, хейтеров у нее примерно столько же. В социальных сетях артистку нередко критикуют за ее характер, что, в целом, неудивительно, учитывая весьма резкую манеру общения Ларисы Гузеевой.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Камни в актрису летели и во время ее участия в шоу "Давай поженимся". Телеведущую нередко ругали за бестактность и даже называли хабалкой! Что уж говорить, брюнетка могла себе позволить унизить "одинокие сердца" или даже поругаться нецензурно прямо в эфире.

Примечательно, что и сама актриса не скрывает того, что у нее далеко не простой характер. В одном из последних интервью она призналась, что за свою жизнь кровушки всосала из людей прилично и никогда не строила из себя "святошу", как бы намекнув, что ею помыкает бес. Так что, неудивительно, что, когда стало известно о том, что Лариса Гузеева тяжело заболела коронавирусом, многие хейтеры буквально злорадствовали на просторах Интернета: мол, так ей и надо.

Сейчас теледива уже в довольно почетном возрасте – в следующем году ей стукнет 64 года. С прибавлением лет о своей участи после смерти задумывается, пожалуй, каждый. Что же касается актрисы, то она боится попасть в ад. Хотя, вспоминая все ее грешки, кажется, что там ей скажут: "Добро пожаловать". Может быть, поэтому Лариса Гузеева внезапно решила бросить курить и ругаться матом.

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Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2022, 06:07 Источник: Тайны звезд АСТРО ✓ Надежный источник
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