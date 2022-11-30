"Похороны": 63-летняя Гузеева ушла к Богу после затяжной болезни

Привычная жизнь Ларисы Гузеевой внезапно оборвалась.

Знаменитая актриса полюбилась многим своим самобытным характером: она, не стесняясь, ругалась матом, не скрывала, что курит и была всегда такой, какая она есть. – без прикрас. Такая искренность не могла не покорить сердца миллионов. Однако той самой Ларисы Гузеевой, которую полюбили россияне, больше нет.

Накануне в микроблоге артистки появилось важное сообщение: она лично рассказала, что решила бросить курить и ругаться матом. Вполне возможно, что отказ от загрязнения никотином легких положительно скажется на здоровье звезды "Давай поженимся". К тому же, многие помнят, как она тяжело переносила затяжную болезнь – коронавирус – и заставила переживать своих поклонников.

Новость о том, что Лариса Гузеева меняет в корне свою жизнь, россияне приняли по-разному. Кто-то негодует: мол, ушла эпоха. А кто-то, наоборот, рад, да еще и уверен, что у актрисы получится, ведь начался рождественский пост. Поклонники, к слову, буквально признали, что теперь брюнетка ушла к Богу. К тому же, всевышний не одобряет плохие привычки, а теперь она точно на его стороне.

"Из-за матов теряете благословение. Мат – молитва сатане", – поделились с ведущей своими мыслями люди.

А кто-то решил поддержать артистку историями из личного опыта. Одна женщина рассказала, что настолько твердо решила бросить курить, что даже сложные моменты в жизни ее не сломили.

"Было все: похороны мамы, дети-подростки, развод после 28 лет совместной жизни... Смогла не закурить", – рассказала фанатка Ларисы Гузеевой.