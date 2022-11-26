До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала

Новый выпуск шоу "Поле чудес" от 25 ноября посвятили особой тематике "Женихи и невесты". Знаменитый ведущий Леонид Якубович практически отнял хлеб у своей коллеги Ларисы Гузеевой, ведь ее свадебную передачу из эфира убрали.
Формат программы, где участники крутят барабан, не изменился, однако усатый шоумен добавил в нее новых красок. Двое участников из первой тройки игроков, Ангелина и Алексей, положили глаз друг на друга.
Спровоцировал химию между парнем и девушкой никто иной как сам Леонид Якубович. Он прямо спросил у парня о семейном положении и призвал девушку брать быка за рога. Таким образом Леонид Якубович символически врезал Ларисе Гузеевой, которую списали со счетов как успешную сваху Первого канала.
В процессе игры между участниками нарастала симпатия, не раз доходило до объятий, а зрительный зал хохотал до слез. "В конце программы уже свадьба", — заявила Ангелина.
Продолжилось ли романтическое знакомство героев шоу "Поле чудес", история умалчивает. Тем не менее Леонид Якубович дал понять, что Лариса Гузеева далеко не самородок для Первого канала, и при необходимости он может легко ее заменить.