Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
партнеры
Среда
9 ноября
Лента новостей
16:09
"Сливаюсь": посеревшая Ковальчук убежала из дома после новости о разводе
15:35
А пахнет как! Испражняющаяся под кустиком Волочкова отложила огромную лепешку
15:08
"Не стало": Врач сделал все возможное с настигнутым внезапной смертью Киркоровым
14:49
В Челябинске мужчина выбросил из маршрутки двух детей
14:48
Может сама весь Израиль прокормить: миллионершу Пугачеву лишили пособия по старости
14:45
"Развелась": Удравшая из дома с вещами Седокова поставила точку в разрыве с молодым мужем
14:43
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
14:34
Стоимость земельных участков выросла на 20%
14:31
Умер танцор Валентин Захаров
14:20
"Упаси боже заболеть как Коля": У распухшего до безобразия Баскова серьезные проблемы
14:14
Под Магаданом в аварии пострадали 2 человека
14:02
Спрос на новостройки упал на треть
13:54
В Зеленодольске женщина воткнула мужу нож в живот
13:49
"Как больно пах!": Оголившая пятую точку брошенка Варнава ублажила толпу на камеру
13:22
В Приморском крае загорелась школа
13:19
Прожила с Добронравовым 65 лет душа в душу, но так и не родила детей: судьба знаменитой Пахмутовой
12:54
Блондин с макияжем: Женившийся на молодухе Прилучный изменился до неузнаваемости
12:52
Новый рекорд: количество объявлений о продаже вторички выросло почти вдвое
12:35
Под Екатеринбургом в аварии погибли тренер по хоккею и его сын
12:26
Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 19 ноября
11:57
Как выгодно продать недвижимость: советы эксперта
11:05
"Как мы без тебя": простившийся с людьми Харламов отправился в рай
10:48
"Ни в чем себе не отказывать": Спускающая миллион в месяц Боня плюнула в россиян
10:22
"Не каждому дано": Газманов впервые рассказал об отношениях с Моисеевым
10:10
"Был раздавлен горем": новые подробности смерти основателя "Ласкового мая"
09:55
Geely Tugella: идеальный городской кроссовер
09:37
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
09:13
"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест
09:05
"Огромное": Готовящаяся к рождению ребенка на старости лет Королева показала пузико
08:37
5 правил быстрой продажи квартиры
08:35
"Посмотрите фильм "16-й": Пригожин отреагировал на слова Прайса о вмешательстве в выборы
06:11
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
04:09
Квартиры в центре Москвы подешевели на 21%
02:35
Число срочных продаж жилья выросло на 85%
00:02
Нестор Летописец: что нельзя делать 9 ноября в церковный праздник
21:56
Другая жизнь: опустивший руки Агутин отчалил из дома после измены
20:39
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
19:58
"Союз развалится": охмурившей юнца 53-летней Булановой вынесли приговор
19:11
"Ух ты какая!": обтянутая кожей девственная Цымбалюк-Романовская возбудила россиян
17:56
"Такое счастье в постели!": Волочкова вывалила правду о шпагатах в сексе со спонсорами
17:29
Застывший взгляд и незакрывающийся рот: вид тяжелобольного Зайцева вызвал оторопь
17:08
Нашел молодую жену, но отцом так и не стал: как складывалась жизнь Олега Меньшикова
16:35
Кортнев предал, сын уехал в США к отцу, а она осталась одна: как живет актриса Юлия Рутберг
16:32
"Счастливая мама": пережившая выкидыш Валерия предъявила здоровенькую малышку
15:48
"Учусь жить заново": забытая на чужбине Брежнева плачется после развода
14:56
"Не могу скрыть этого!": порвавшая с Авербухом Арзамасова объявила о связи с молодым спортсменом
14:30
"Мне было страшно": Меняющая мужиков Волочкова укусила ниже пояса заклятого врага
14:15
Раскоряченную на сносях Орлову срочно увезли в больницу: Ужас какой
14:05
Больше нет: смерть настигла мучившегося от разрыва сердца старика Газманова
13:33
"Расстались": Виторган сжег мосты с рыдающей Нинидзе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семейная радость: 22-летняя дочь наконец-то осчастливила Маликова
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
Настоявшая на разводе с Пресняковым Подольская прыгнула в койку к другому: Люблю
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Стыд и срам: Скрывающую возраст Андрееву вывели на чистую воду после побега из России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Сливаюсь": посеревшая Ковальчук убежала из дома после новости о разводе

"Сливаюсь": посеревшая Ковальчук убежала из дома после новости о разводе

Никто не ожидал, что после недавнего пополнения в семье Юля Ковальчук так изменится.
прочитано 42 раза

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты более девяти лет. Пара является эталоном гармонии и тихого семейного счастья и никогда не выносит сор из избы. Супругов не уличали в скандалах и склоках, а о личном они крайне редко говорят на камеру. Ковальчук и Чумаков растят пятилетнюю дочь Амелию, которую не показывают публике, а недавно в семье появились еще и бенгальские котята. Казалось бы, все идет по плану.

ПО ТЕМЕ

"Родилась": скрытная мамочка Ковальчук показала свое чудо

 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Однако в последнее время в Сети часто ходят слухи о том, что в звездном семействе не все так гладко. Поговаривают, что супруги стали избегать друг друга и чуть ли не близки к разводу. Однако официально об этом не известно, и супруги опровергают все сплетни на этот счет.

Тем не менее, фанаты заметили необъяснимую грусть на лице Юлии Ковальчук. На днях она показала видео, на кадрах которого выглядела посеревшей и безликой.

"Сегодня сливаюсь с погодой", – написала убежавшая из дома бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук.

Ранее певица подлила масла в огонь и подогрела слухи о разладе в отношениях с Алексеем Чумаковым, выпустив новую песню о несчастной любви. На этот раз поводом для переживания фанатов стала трогательная песня, которую певица должна выпустить в скором времени. "Прости, не успела тебе сказать, // Прости, мне так больно тебя терять, // Лети, если выбрал другой ты путь, // Прости, но назад нам не повернуть", – говорилось в тексте песни.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2022, 16:09 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Горячие фото Алексея Чумакова

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов

Очень изменился
Шоу-бизнес

"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест

Хирург рассказал
Шоу-бизнес

"Развелась": Удравшая из дома с вещами Седокова поставила точку в разрыве с молодым мужем

Конец слухам
Шоу-бизнес

Блондин с макияжем: Женившийся на молодухе Прилучный изменился до неузнаваемости

Что с ним стало?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Челябинске мужчина выбросил из маршрутки двух детей
В Зеленодольске женщина воткнула мужу нож в живот
В Приморском крае загорелась школа
В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+