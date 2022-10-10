"Родилась": скрытная мамочка Ковальчук показала свое чудо

Как известно, у знаменитой певицы достаточно плотный график. Супруга Алексея Чумакова, например, часто занята на съемках, в студии звукозаписи или на очередном мероприятии, где выступает в роли ведущей. Однако блондинка не забывает, что она все-таки мамочка. Правда, весьма скрытная, ведь дочь Амелию Юлия Ковальчук выкладывает в соцсети крайне редко.
Зато с удовольствием демонстрирует свое времяпрепровождение. Накануне она показала поклонникам, как коротает свободные минутки, появившиеся в плотном графике. В ее микроблоге появился красивый видеоролик – настоящее чудо! Звезда сняла свои ноги, которые беззаботно шагают по листве, и наложила успокаивающую музыку.
Как оказалось, для нее осень – особое время года, которое наполняет силами. И не случайно! Юлия Ковальчук предположила, что, возможно, ситуация связана с тем, что она появилась на свет именно в это время года. Поклонники артистки поспешили поделиться в комментариях эмоциями, которые они испытывают с окончанием лета. Как оказалось, многие солидарны с певицей.
"Я родилась в марте, но обожаю осень! Не могу надышаться этим осенним воздухом", – рассказала одна из фанаток.
К слову, как передает "Радио 1", золотая осень в Центральной России продлится еще как минимум неделю. Так что, у Юлии Ковальчук еще есть время насладиться любимой порой.