"Развелась": Удравшая из дома с вещами Седокова поставила точку в разрыве с молодым мужем

Анна Седокова откровенно рассказала об отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой.

На жизненном пути экс-солистки "ВИА Гры" уже было два провальных брака. Но артистка не отчаялась и решилась снова выйти замуж – за баскетболиста Яниса Тимму, который младше своей избранницы на целых десять лет. Кажется, что разница в возрасте не мешает Анне Седоковой наслаждаться семейным счастьем.

Впрочем, вокруг звездных супругов ходит не мало слухов, а чаще всего сплетники шепчутся о неурядицах в их отношениях. Певица, к слову, время от времени сама дает поводы для подобных разговоров. Например, не так давно она удрала из дома в Америке, где жила с молодым мужем, и с вещами приехала в Россию, при этом благоверный остался на чужбине.

Это и стало для поклонников Анны Седоковой тревожным звоночком – многие были уверены, что отъезд звезды связан с проблемами в личной жизни. Накануне фанаты артистки решили не ходить вокруг да около и напрямую спросить ее об отношениях.

"Развелась с мужем?" – задал вопрос экс-участнице "ВИА Гры" кто-то из пользователей.

Певица решила раз и навсегда поставить точку в слухах о ее разрыве с Янисом Тиммой и коротко ответила: "Не дождетесь!" Для убедительности она прикрепила снимок, сделанный во время разговора по видеосвязи с благоверным, причем весьма пикантный. Анна Седокова на нем запечатлена с высунутым языком, а муж – в нижнем белье и с обнаженным торсом.