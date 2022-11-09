"Был раздавлен горем": новые подробности смерти основателя "Ласкового мая"

7 ноября в Оренбурге не стало основателя легендарной группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова. Коллега и близкий друг Юрия Шатунова умер из-за оторвавшегося тромба. Приехавшие врачи уже не смогли ничего сделать.
Телеведущий Андрей Малахов собрал в студии людей, для которых имена Шатунова и Кузнецова стали не просто звуками. Друзья в один голос говорили, что "Ласковый май" вновь соединился, но уже на небесах.
По словам друзей, смерть Юрия сильно подкосила здоровье Сергея. Даже сам Малахов рассказал новые подробности с похорон. "Сергей все время сидел, был раздавлен горем и в этот момент ничего не мог сказать", — рассказывает ведущий.
Коллеги Сергея Кузнецова говорят, что мужчина сильно переживал из-за судебных разбирательств с продюсером группы Андреем Разиным. Автор песен "Ласкового мая" никак не мог понять, почему песни писал он, а наживается совершенно другой человек.
Возможно, именно тяжелое нервное состояние и стало причиной проблем с сосудами Сергея. Неизвестно, чувствовал ли мужчина скорый уход, ведь совсем недавно он организовал творческий вечер, на котором рассказывал истории создания "Ласкового мая".