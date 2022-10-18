"Время нового героя": оголтелую выскочку Ротару заткнул за пояс простой русский парень

Уход из жизни солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова стал личной трагедией для многих жителей нашей страны. Поколение 80-90-х ходило на все концерты группы, а после смерти с трепетом переслушивает легендарные хиты артиста. Он сумел протолкнуться среди мастодонтов эстрады, которых считали оголтелыми выскочками: Софию Ротару, Аллу Пугачеву и Людмилу Зыкину.
Феномен Юрия Шатунова пытаются разгадать многие. В разговоре с Пятым каналом музыкальный критик Сергей Соседов решил проанализировать не только личность артиста, но и исторический контекст страны.
По словам критика, в то время попасть на сцену было непросто: требовалось образование, репертуар, и даже некоторый статус. Но все рано или поздно меняется. Юрий Шатунов получил свое место под солнцем рядом с Софией Ротару.
"Это время нового героя на советской эстраде… До Юры такого не было", — говорит Соседов.
Юный Юрий Шатунов быстро заткнул за пояс всех "эстрадных пенсионеров" вроде Софии Ротару. Простые и легкие песни сразу западали в душу молодежи. На концертах просто русского парня из "Ласкового мая" можно было наконец-то расслабиться и отдохнуть.
Неудивительно, что даже спустя 30 лет на концерты к Юрию Шатунову шли за этой легкостью и ощущением беззаботности. Именно "Белые розы", а не репертуар Софии Ротару стали для россиян песней молодости, которая так быстро пролетела.