"Не каждому дано": Газманов впервые рассказал об отношениях с Моисеевым

5 ноября исполнилось 40 дней уходя из жизни певца и танцора Бориса Моисеева. В его репертуаре были, в том числе, и песни, написанные Олегом Газмановым. Главный "есаул" страны рассказал "Дни.ру" об отношениях с "крошкой Борей", как называл себя сам исполнитель "Голубой Луны".

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