Грызня в семье Ковальчук и Чумакова попала на видео: Что Юля с собой сделала!

Артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже девять лет. Пара редко попадает в скандалы и звездные конфликты, а секретом семейного счастья называет умение слушать и договариваться. У пары подрастает маленькая дочка Амелия, а недавно в семье случилось еще одно пополнение.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков обзавелись двумя котятами породы бенгал. На видео попала грызня питомцев — дружеская, конечно же. Котята-бенгалы очень ласковые и к взрослым, и к детям.
Артистка Юлия Ковальчук не зря выкладывает семейные подробности на обозрение — видео с участием животных очень популярны. А иногда благодаря съемке можно помочь животному, попавшему в беду. Так, URA.RU рассказали историю о спасении застрявшей в заборе собаке.
А для безопасности ямальских оленей создана специальная система чипов — почти как электронные паспорта. Подробнее об этом рассказал Пятый канал.
Также на днях Юлия Ковальчук поделилась фотографией с "макияжем-минуткой" — она слегка подправила тон лица и подчеркнула глаза. "Что Юля с собой сделала! Такой красивый макияж", — написали в комментариях подписчицы и попросили жену Алексея Чумакова снять подробное видео.