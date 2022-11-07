Траур: Бросивший кино Петров засветился на премьере со стройной одинокой красоткой

Александр Петров в последнее время ушел в тень. Именно поэтому фанаты обрадовались его появлению на публике.

Российский актер Александр Петров, недавно объявивший о паузе в своей кинокарьере, порадовал поклонников выходом в свет. 33-летняя звезда появилась на светском мероприятии обществе давней подруги и коллеги по цеху 27-летней Статей Милославской.

Пара приехала вместе на кинопремьеру картины "По-мужски" в столичный кинотеатр "Каро 11 Октябрь". На красной карьере возлюбленные, которые уже три года никак не могут официально оформить отношения, блистали перед вспышками камер и открыто демонстрировали чувства. Поклонники сделали вывод, что Петров и Милославская по-прежнему влюблены и счастливы.

Стоит отметить, что Стася Милославская еще в начале года заявила о том, что мечтает выйти замуж, как и любая нормальная девушка. Однако судя по отсутствию колец на пальцах возлюбленных, этого так и не произошло. Хоть она и встречается с Петровым, но официально одинока.

Стася Милославская была одета в короткую джинсовую юбку на пуговицах и цветастую актуальную блузку в стиле ретро. На ней были плотные черные колготки и массивные ботинки. Александр Петров был одет в стиле "Тотал Блэк" и выглядел немного траурно.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров выглядел счастливым и лучезарно улыбался фанатам и журналистам, а Стася Милославская прижималась к его плечу.