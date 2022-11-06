Сбросил овечью шкуру: абьюзер Прилучный накинулся на человека в центре Москвы

Павел Прилучный и Агата Муцениеце бесконечно рассказывали о причинах расставания и о том, кто же виноват в крахе семейной жизни на самом деле.



Агата Муцениеце весной 2020 года призналась, что все 9 лет брака она скрывала истинное поведение Павла Прилучного. В период пандемии она пережила, по ее словам, страшные вещи, которые и стали причиной развода.



"Забрал мой телефон, выбросил его. Довел детей до слез, поднимал на меня руку", – рассказала тогда Агата об абьюзивном поведении Павла.

Прилучный, разумеется, все отрицал: утверждал, что полностью изменился, выбрал светлую сторону и так далее, и тому подобное. Заводил щенков, развлекал детей, нашел новую "малышку" Зепюр Брутян и трижды на ней женился. Но, увы, вчера актер сбросил овечью шкуру.

В самом центре Москвы Прилучный сначала наорал на таксиста, перегородившего ему дорогу, а затем набросился на человека. Им оказался журналист НТВ, который начал снимать эту ситуацию на камеру. Все это происходило при жене актера Зепюр Брутян, которая изо всех сил пыталась успокоить пышущего агрессией Павла Прилучного, но безуспешно. Покинул место стычки он лишь тогда, когда всласть накричался.



Свидетельствовать, по мнению некоторых, это может об одной единственной вещи: как бы Павел ни бил себя в грудь, что изменился, это была лишь маска. Поэтому люди, неравнодушные к теме домашнего абьюза, могут посоветовать Зепюр Брутян задуматься о том, не станет ли Павел Прилучный агрессивен и к ней.