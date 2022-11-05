"Совсем пропал": Пожалевший о разводе Газманов делит любимую с другим

В семье народного артиста творится кавардак. Олег Газманов перестал держать ситуацию под контролем.

Исполнитель хита "Морячка" сумел создать крепкие плодотворные отношения со второй супругой Мариной, и теперь просто пожинает плоды взаимной любви. А сын Олега Газманова от первого брака пока не женат. В детстве Родион сильно пожалел о разводе родителей, и теперь страшно боится совершить фатальную ошибку отца.

Время от времени 41-летний мужчина погружается в работу, но сил на покорение карьерных вершин не хватает. В День народного единства Родион готовился выступить перед публикой, однако случилась беда. "У меня пропал голос. И не просто, а от слова совсем", — пожаловался холостяк.

В итоге на помощь красавцу-брюнету пришел Олег Газманов — выступил вместо больного. Ну а Родион тем временем сообщил в личном блоге несколько фактов о любимой. "Я встречал много таких, но нравились мне не все; у меня есть постоянная, но в силу работы мне приходится проводить время с другими..." — выразился мужчина.

Вскоре оказалось, что речь идет не о девушке, а о кровати. У холостяка оказался специфический юмор. Родион также признался, что делит любимую с другим — со своим котом.

Судя по всему, Олег Газманов махнул рукой на личную жизнь своего взрослого сына. Остается лишь надеяться, что в постели 41-летнего красавца окажется кто-то, кроме пушистого питомца.