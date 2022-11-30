Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару

Валерий Леонтьев участвовал в телефестивале "Песня года" с 1981 года. Правда, зрители ждали его выходов не только из-за хитов, но и чтобы оценить очередной смелый костюм. Особенно публике нравились обтягивающие трико, через которые можно было восхититься внушительным достоинством кумира. Но в этом году – впервые за много лет – певца на съемках программы 3 декабря не будет.



прочитано 385 раз