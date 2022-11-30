Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару

Валерий Леонтьев уже давно улетел на свою виллу в США к жене Людмиле Исакович. Ей, очевидно, теперь и будет петь про "Ночной звонок" и "Казанову". В году оные осенью он обычно возвращался на заработки в России, а в этом году остался в престижном месте Майами – Surfside. Там ведь солнце, океан и комфортные пляжи с золотым песком!.. И даже ради "Песни года" артист решил не приезжать в морозную Москву.
На официальном сайте нет ни одной актуальной даты концертов певца в России или за рубежом. А запланированные концерты отменены. Например, Валерий Леонтьев должен был выступить в Новосибирске в мае 2021 года, однако мероприятие перенесли. Потом планировалось, что артист споет в столице Сибири 15 марта 2022 года, но концерт снова был перенесен – теперь на 9 ноября 2023-го.
Журналисты не раз задавали вопрос директору певца о том, когда же Валерий Яковлевич возобновит гастрольную деятельность. Но им было сообщено, что в планах у Леонтьева пока что только отдых. Мол, это связано и с возрастом исполнителя, и с тем, что летом он обычно старается не работать, да и вообще не напрягаться.
Не участвуют в нынешней "Песне года" София Ротару, Кристина Орбакайте, Ани Лорак. Но это связано с политической ситуацией в стране.